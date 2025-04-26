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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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За три місяці ДТЕК інвестував 1,2 млрд грн у ремонт ТЕС після обстрілів

За перші три місяці 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 1,2 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

За три місяці ДТЕК інвестував 1,2 млрд грн у ремонт ТЕС після обстрілів

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Протягом січня – березня 2025 року компанія ДТЕК Енерго вклав близько 1,2 млрд грн у ремонтні роботи та відновлення теплоелектростанцій, що постраждали від масованих ворожих обстрілів. Це третина від загального обсягу інвестицій у відновлення ТЕС за минулий рік», - йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтна кампанія триває безперервно, оскільки рівень руйнувань через атаки агресора залишається надзвичайно високим. 

Зокрема, станом на літо 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації ДТЕК. Енергетикам вдалося напередодні зими відновити більше половини потужностей, але нові масовані обстріли у листопаді – грудні спричинили нові серйозні руйнування. 

«Сьогодні наше головне завдання — не зупинятися, а активно продовжувати відновлювальні роботи. Посилено працюємо над тим, щоб бути готовими до літніх пікових навантажень і до майбутнього опалювального сезону», — наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн — у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
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