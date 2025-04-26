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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Масштабний збій в Україні: "Нова пошта" та "Ощадбанк" відновили роботу

Збій стався через технічні неполадки у роботі одного з великих дата-центрів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Користувачі не можуть розрахуватися карткою в магазинах

Користувачі не можуть розрахуватися карткою в магазинах / © pixabay.com

«Ощадбанк» і «Нова пошта» повідомили про відновлення роботи сервісів після збою. Наразі всі послуги працюють у штатному режимі.

Про це повідомили очільник правління «Ощадбанку» Сергій Наумов та «Нова пошта».

Сергій Наумов підтвердив, що через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних не працюють деякі сервіси. Він зазначив, що проблема торкнулася багатьох інших компаній.

Зранку, 26 квітня, в Україні зафіксували масові збої в роботі застосунку «Дія» та деяких інших цифрових сервісів. Зокрема, не працювали сервіси Google Pay та Apple Pay, зафіксовані збої в роботі «Нової пошти», «Ощадбанку» тощо.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що через технічний збій в «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

CMO De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі «Економічній правді» заявив, що масштабний збій не пов’язаний з кібератакою, а стався через технічні проблеми хмарного провайдера. За його словами, основна причина збою — відключення світла в дата-центрі. Проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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