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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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426
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1 хв

У системі «Укрзалізниці» стався збій: що відомо

Онлайн-продаж квитків «Укрзалізниці» тимчасово не працює.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Укрзалазниця збій 28 березня

Збій у системі «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» стався масштабний технічний збій. Наразі неможливо придбати квитки ні на сайті, ні в додатку.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка», — йдеться в повідомленні.

Як придбати квиток:

  • Квитки на поїзди (включаючи міжнародні з 26-27 березня) доступні лише у касах на вокзалах.

  • Військові можуть оформити квиток у поїзді через начальника.

Що робити, якщо квиток куплений онлайн, але не завантажується:

  • Якщо вже купили квиток онлайн, але не можете його завантажити — перевірте пошту: там має бути PDF-копія.

  • Якщо і там немає — приходьте на посадку за 20 хв до відправлення.

Якщо військовий придбав квиток в «Армія+», а він не завантажується — пишіть у коментарі на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила продаж і повернення квитків онлайн.

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