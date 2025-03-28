У системі «Укрзалізниці» стався збій: що відомо

Збій у системі «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

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В «Укрзалізниці» стався масштабний технічний збій. Наразі неможливо придбати квитки ні на сайті, ні в додатку.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка», — йдеться в повідомленні.

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Як придбати квиток:

Квитки на поїзди (включаючи міжнародні з 26-27 березня) доступні лише у касах на вокзалах.

Військові можуть оформити квиток у поїзді через начальника.

Що робити, якщо квиток куплений онлайн, але не завантажується:

Якщо вже купили квиток онлайн, але не можете його завантажити — перевірте пошту: там має бути PDF-копія.

Якщо і там немає — приходьте на посадку за 20 хв до відправлення.

Якщо військовий придбав квиток в «Армія+», а він не завантажується — пишіть у коментарі на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила продаж і повернення квитків онлайн.