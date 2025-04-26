Термінали та застосунки не працюють: в Україні стався масштабний збій (оновлено)

Збій в Україні / © pixabay.com

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У суботу, 26 квітня, зранку українці зіткнулися з масштабним технічним збоєм — перестали працювати термінали. Також спостерігаються проблеми з роботою «Дії» та «Нової Пошти».

Про це повідомила пресслужба КМДА, «Нової пошти» та «Дії».

Українці не можуть розрахуватися картками. Також не працюють популярні сервіси безконтактної оплати Apple Pay та Google Pay. Також зафіксовані збої в роботі державного порталу «Дія» та сервісу «Нова пошта».

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В КМДА зазначили, що через технічні збої в «Ощадбанку» пасажири київського метро тимчасово не можуть оплатити проїзд карткою. Поки що можна скористатися іншими способами:

Транспортною карткою

QR-кодом із додатка «Київ Цифровий»

Паперовим QR-квитком.

Водночас в «Новій пошті» заявили, що сервіси тимчасово не працюють у зв’язку з технічними складнощами на стороні підрядника. Представники компанії зазначають, що це не хакерська атака. Повне відновлення роботи очікується близько 10:00.

В державному порталі «Дія» заявили, що тимчасовий збій у роботі стався через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно збій стався й в роботі ПриватБанку.