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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Шахтар – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

Українське Класичне відбудеться 27 квітня у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 27 квітня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються в центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Початок гри – о 18:00.

За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 6 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів "Шахтар", який посідає третю позицію.

Де дивитися матч Шахтар – Динамо

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Динамо" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Динамо

Фаворитом Класичного букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,36. Нічия – 3,20. Виграш киян – 3,15.

Зазначимо, що в матчі першого кола УПЛ, який відбувся 27 жовтня минулого року в Києві, команди зіграли внічию 1:1.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" також зустрінуться у фіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 14 травня у Житомирі.

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