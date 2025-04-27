Рубіо анонсував вирішальний тиждень для угоди про мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Наступний тиждень може стати вирішальним у переговорах про мир в Україні, оскільки це період, коли всі сторони мають прийняти важливі рішення.

Про це повідомив Держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

За його словами, переговори між Україною та Росією просунулися значно за останні три роки, але мирний процес ще не завершено. Президент США та високопосадовці залучили всі можливі ресурси для досягнення миру, включаючи послів, радників і віцепрезидента, щоб наблизити дві сторони до угоди.

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Рубіо підкреслив, що президент США Дональд Трамп намагається завершити трирічну війну, яка не має військового вирішення, і ми досягли реального прогресу, оскільки кожен день гинуть люди, зокрема цивільні та діти.

«Я думаю, що це буде дуже критичний тиждень. Цей тиждень буде справді важливим, і ми повинні зробити визначення, чи є це завданням, до якого ми хочемо продовжувати бути залученими, чи настав час зосередитися на інших питаннях, які не менш важливі, а в деяких випадках навіть більш важливі, але ми хочемо побачити це здійснене. Є причини для оптимізму, але є й причини бути реалістами, звісно. Ми близько, але ще не достатньо близько», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна далека від реальних переговорів про завершення війни:, та пояснював чому.

Також повідомлялось про те, що президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.