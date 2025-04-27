Коли може закінчитися війна в Україні: прогноз тарологині

Коли може закінчитися війна в Україні / © ТСН.ua

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У серпні 2025 року для України відкриється вікно можливостей. Ймовірно, на початку 2026 року вдасться досягти миру.

Про це пише тарологиня Анна Єфремова.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами тарологині, 2025 року у теплий період року очікується певна перерва. Але Путін затягуватиме переговори загалом, створюючи так звані гойдалки. Він буде тримати фокус уваги на США та Китаї, а війна в Україні для нього другорядна.

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Вікно можливостей для України відкривається тільки у серпні 2025 року.

“Це тепла пора року. Можуть бути переговори, які принесуть конкретний результат”, — каже астролог.

Нам потрібен цей час для того, наголошує Єфремова, щоб відновитися та консолідуватися.

“Але тільки навесні 2026 року можна буде реалізувати цей мир. Починаючи з 2026 року — це лютий, березень, квітень, травень. Швидко ці процеси не відбуваються”, — завершила тарологиня.

Раніше тарологиня закликала українців бути уважними та реагувати на сигнали повітряних тривог.