ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Коли може закінчитися війна в Україні: прогноз тарологині

Війна може завершитися у найближчому майбутньому.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коли може закінчитися війна в Україні

Коли може закінчитися війна в Україні / © ТСН.ua

У серпні 2025 року для України відкриється вікно можливостей. Ймовірно, на початку 2026 року вдасться досягти миру.

Про це пише тарологиня Анна Єфремова.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами тарологині, 2025 року у теплий період року очікується певна перерва. Але Путін затягуватиме переговори загалом, створюючи так звані гойдалки. Він буде тримати фокус уваги на США та Китаї, а війна в Україні для нього другорядна.

Вікно можливостей для України відкривається тільки у серпні 2025 року.

“Це тепла пора року. Можуть бути переговори, які принесуть конкретний результат”, — каже астролог.

Нам потрібен цей час для того, наголошує Єфремова, щоб відновитися та консолідуватися.

“Але тільки навесні 2026 року можна буде реалізувати цей мир. Починаючи з 2026 року — це лютий, березень, квітень, травень. Швидко ці процеси не відбуваються”, — завершила тарологиня.

Раніше тарологиня закликала українців бути уважними та реагувати на сигнали повітряних тривог.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie