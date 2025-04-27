Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг президента США Дональда Трампа незадовго до перших 100 днів перебування на посаді продовжує падати.

Про це свідчить опитування, проведене Washington Post-ABC News-Ipsos 18-22 квітня серед 2464 дорослих американців.

Загальний рейтинг Трампа нижчий, ніж був лише два місяці тому.

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Опитування показує, що 39 відсотків дорослих американців схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, у порівнянні з 55 відсотками, які не схвалюють (серед них 44 відсотки категорично не схвалюють).

У лютому ці цифри були 45% позитивними та 53% негативними.

Серед зареєстрованих виборців погіршення було ще більшим.

У лютому 48% зареєстрованих виборців поставили йому позитивну оцінку проти 51%, які поставили негативну.

Сьогодні ці цифри становлять 42 відсотки позитивних і 55 відсотків негативних, коливання від чистих негативних трьох відсоткових пунктів до чистих негативних 13 пунктів.

Як наголошує Washington Post, рейтинг схвалення Трампа нижчий, ніж у будь-якого колишнього президента на 100-денному рубежі під час їхнього першого чи другого терміну.

Під час першого президентського терміну Трампа у нього було 42 відсотки схвалення через 100 днів на посаді. У Джо Байдена у той же час рейтинг становив 52 відсотки підтримки.

У виданні зазначили, що, за звичай, президенти США у перші місяці свого перебування на посаді користуються підтримкою виборців, а зниження рейтингів відбувається пізніше, протягом першого року. Трамп цього року може бути винятком.

Понад 6 із 10 опитаних не схвалюють його управління економікою, відносини США з іншими країнами, застосування тарифів на імпортні товари та його орієнтування на нещодавні потрясіння на фінансових ринках.

Трохи менша частка опитаних не схвалює його управління федеральним урядом і те, як він піклується про пересічних американців.

Навіть щодо імміграції, головного питання президента Трампа, 53 відсотки не схвалюють те, як він веде справи.

Нагадаємо, адміністрація президента США наступного тижня розповість про досягнення Дональда Трампа за перші 100 днів його перебування на посаді та окреслить пріоритетні цілі на наступний аналогічний період.