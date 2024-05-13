Що робити з тюльпанами після цвітіння

Тюльпани відцвіли, обрізати їх чи ні, що з ними робити .

Тюльпани, які одними з перших починають радувати нас своєю красою навесні, цвітуть зазвичай протягом 2-3 тижнів, а потім залишаються зів'ялими на грядках. Багато садівників не знають, що робити із зів'ялими квітами та стеблами.

Що робити з тюльпанами після того, як вони відцвітуть

Навіть якщо залишилися зелене листя і стебла, зрізати їх у жодному разі не можна. Якщо листя обрізати, наступного року тюльпани не зацвітуть. Єдине, що треба зробити – це коли пелюстки повністю обсиплються, видалити квітконоси, щоб рослина не витрачала свої сили на дозрівання насіння, а зміцнювала цибулину. Але обрізаємо лише головку квітконоса, стебло залишаємо.

Зелене листя і стебла повинні залишатися доти, доки вони повністю не пожовкнуть. Пожовтіння означатиме, що цибулина в землі зміцнилася та сформувалася.

Відцвілі тюльпани потрібно продовжувати помірно поливати протягом 2-х тижнів після закінчення цвітіння, можна підгодовувати калієм і фосфором.

Викопувати тюльпани можна лише тоді, коли листя і стебла повністю пожовтіють та будуть легко відходити. Якщо ж листя міцно тримається за цибулину, отже, вона ще не до кінця дозріла в землі.

Коли тюльпани потрібно викопувати

Раз на кілька років тюльпани потрібно викопувати та пересаджувати, найкраще це робити наприкінці липня.

Викопувати цибулини потрібно обережно, маленькі цибулинки можуть розташовуватися на відстані від центрального стебла. Якщо цибулина підгнила, її викидають, ще краще її спалити, через те, що це розсадник бактерій і грибкових інфекцій. Здорові цибулини обробляють розчином марганцівки та ретельно просушують на відкритому повітрі, розклавши в один шар.

Як зберігати цибулини тюльпанів

Підсушені цибулини відправляють на зберігання до темного сухого приміщення з температурою 23-25°. Потім температуру поступово знижують. Оптимальний температурний режим у серпні – 17-20°, у вересні – 15-17°. Наприкінці вересня – початку жовтня цибулини та "діток" можна знову висадити у відкритий ґрунт.

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