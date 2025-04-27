Пєсков / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяви Трампа про те, що “Крим залишиться у складі Росії в рамках угоди щодо врегулювання, і Зеленський це розуміє”. За його словами, робота триває.

Про це Пєсков сказав пропагандисту Зарубіну.

Як зазначили у Путіна, наразі завчасно говорити про якісь умови.

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“Робота не може вестися у публічному форматі, лише в дискретному форматі”, — наголосив він.

Також пропагандист процитував буцім-то слова американського лідера, який “вважає, що у розв’язуванні конфлікту винна Україна, тому що почала говорити про вступ до НАТО”.

“Є багато елементів, які дійсно зібгаються з нашою позицією”, — завершив Пєсков.

Нагадаємо, Росію потішило те, що президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму Росією.