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У Путіна прокоментували заяви Трампа про "російський Крим"
Політик наголосив, що він є прессекретарем Путіна, а не Трампа.
Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяви Трампа про те, що “Крим залишиться у складі Росії в рамках угоди щодо врегулювання, і Зеленський це розуміє”. За його словами, робота триває.
Про це Пєсков сказав пропагандисту Зарубіну.
Як зазначили у Путіна, наразі завчасно говорити про якісь умови.
“Робота не може вестися у публічному форматі, лише в дискретному форматі”, — наголосив він.
Також пропагандист процитував буцім-то слова американського лідера, який “вважає, що у розв’язуванні конфлікту винна Україна, тому що почала говорити про вступ до НАТО”.
“Є багато елементів, які дійсно зібгаються з нашою позицією”, — завершив Пєсков.
Нагадаємо, Росію потішило те, що президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму Росією.