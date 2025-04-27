Поставте ці два запитання, щоб перевірити, як людина ставиться до вас

«Чи можу я тобі довіряти?» Довіра між партнерами — це запорука міцних довготривалих стосунків. І психологи рекомендують обговорювати це на початку будь-яких взаємин — особистих чи ділових. Численні дослідження на цю тему показують, що діалог між людьми робить стосунки міцними та гармонійними. Стосунки можна порівняти з банківським рахунком. Кожного разу, коли ви робите щось, що зміцнює довіру, то вносите депозит на ваш загальний «стосунковий» рахунок. Але кожен негативний вчинок — це зняття коштів. Щоб стосунки залишалися міцними, партнерам необхідно постійно робити «позитивні вклади» довіри.