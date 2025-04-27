ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Задайте эти два вопроса, чтобы проверить, как человек относится к вам

Такие вопросы помогут проверить на прочность любые ваши отношения — деловые, дружеские и личные.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как проверить отношение человека к вам

Как проверить отношение человека к вам / © www.freepik.com/free-photo

Какие вопросы нужно задать человеку, чтобы проверить, как он относится к вам

  • «Могу ли я тебе доверять?» Доверие между партнерами — это залог крепких долгосрочных отношений. И психологи рекомендуют обсуждать это в начале любых отношений — личных или деловых. Многочисленные исследования на эту тему показывают, что диалог между людьми делает отношения крепкими и гармоничными. Отношения сопоставимы с банковским счетом. Каждый раз, когда вы делаете то, что укрепляет доверие, то вносите депозит на ваш общий «счет». Но каждый отрицательный поступок — это снятие средств. Чтобы отношения оставались крепкими, партнерам необходимо постоянно делать «положительные вклады» доверия.

  • «Ты предан(на) мне?» За этим вопросом стоит потребность понять, готов ли партнер выходить за рамки обязательств, держать свое слово и выполнять данные обещания. Важно помнить: в отношениях между людьми не бывает незначительных мелочей, каждая деталь и поступок имеют большое значение. Серьезные счастливые отношения — это ряд исполненных маленьких обязательств и обещаний. Поэтому важно понимать, готов ли ваш партнер выполнять эти обязательства, даже если это неудобно, сложно или требует личных жертв.

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