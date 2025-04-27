Задайте эти два вопроса, чтобы проверить, как человек относится к вам

«Могу ли я тебе доверять?» Доверие между партнерами — это залог крепких долгосрочных отношений. И психологи рекомендуют обсуждать это в начале любых отношений — личных или деловых. Многочисленные исследования на эту тему показывают, что диалог между людьми делает отношения крепкими и гармоничными. Отношения сопоставимы с банковским счетом. Каждый раз, когда вы делаете то, что укрепляет доверие, то вносите депозит на ваш общий «счет». Но каждый отрицательный поступок — это снятие средств. Чтобы отношения оставались крепкими, партнерам необходимо постоянно делать «положительные вклады» доверия.