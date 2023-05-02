Что делать с тюльпанами после цветения

Тюльпаны отцвели, обрезать их или нет, читайте в материале ТСН.ua

Тюльпаны, которые одни из первых начинают радовать нас своей красотой весной, цветут в течение 2-3 недель, а затем остаются увядшими на грядках. Многие садоводы не знают, что делать с увядшими цветками и стеблями.

Что делать с тюльпанами после того, как они отцветут

Даже, если остались зеленые листья и стебли, срезать их ни в коем случае нельзя. Если листья обрезать, в следующем году тюльпаны не зацветут. Единственное, что нужно сделать – это, когда лепестки полностью осыпаются, удалить цветоносы, чтобы растение не тратило свои силы на созревание семян, а укрепляло луковицу. Но обрезаем только головку цветоноса, стебель оставляем.

Зеленые листья и стебли должны оставаться, пока они полностью не пожелтеют. Пожелтение означает, что луковица в земле укрепилась и сформировалась.

Отцветшие тюльпаны нужно продолжать умеренно поливать в течение 2 недель после окончания цветения, можно подкармливать калием и фосфором.

Выкапывать тюльпаны можно только тогда, когда листья, стебли полностью пожелтеют и будут легко отходить. Если же оно крепко держится за луковицу, значит, луковица не до конца созрела в земле.

Когда тюльпаны нужно выкапывать

Раз в несколько лет тюльпаны нужно выкапывать и пересаживать, лучше это делать в конце июля.

Выкапывать луковицы нужно осторожно, маленькие луковички могут находиться на расстоянии от центрального стебля. Если луковица подгнила, ее выбрасывают, еще лучше сжечь ее, потому что это питомник бактерий и грибковых инфекций. Здоровые луковицы обрабатывают марганцовкой и тщательно просушивают на открытом воздухе, разложив в один слой.

Как хранить луковицы тюльпанов

Подсушенные луковицы отправляют на хранение в сухое темное помещение с температурой 23-25°. Затем температуру постепенно снижают. Оптимальный температурный режим в августе – 17–20°, в сентябре – 15–17°. В конце сентября-начале октября луковицы и детки можно снова высадить в открытый грунт.

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