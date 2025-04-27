У Білому домі розкрили плани Трампа на наступні 100 днів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США наступного тижня розповість про досягнення Дональда Трампа за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави. Також буде окреслено пріоритетні цілі президента на наступний аналогічний період.

Про це повідомляє Reuters.

Представники Білого дому розповіли, що в наступні 100 днів свого президентства Дональд Трамп зосередиться на торгових угодах і мирних переговорах.

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Очікується, що наступного тижня Трамп поїде до Мічигана на мітинг з нагоди 100 днів при владі.

Зокрема, Білий дім має намір:

висвітлити економічну стратегію

розповісти про «вигнання нелегальних іммігрантів»

навести зміни в зовнішній політиці

А також пояснити роботу Департаменту ефективності уряду мільярдера Ілона Маска з «очищення федеральної бюрократії та скорочення того, що він вважає марнотратством»

Американський чиновник розповів Reuters, що попереду ще багато «торпед у запасі під водою». Ця метафора може означати більше виконавчих указів, які є «характерними ознаками перших 100 днів Трампа», що нагадуватимуть «снігову кулю, яка котиться вниз».

Нагадаємо, британський щотижневий журнал The Economist присвятив обкладинку випуску першим 100 дням другого президентського терміну Дональда Трампа та підсумував початок його каденції в матеріалі під заголовком «Залишився всього 1361 день».

На думку журналістів, Трамп завдав тривалої шкоди американським інституціям, альянсам і моральному становищу.

«Немає повернення до того, якою Америка була 100 днів тому. Залишився лише 1361 день», — резюмували в The Economist.