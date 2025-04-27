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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4107
Час на прочитання
1 хв

В Одеському ТЦК виник конфлікт: що відомо

Чоловік вирішив, що хоче залишитися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Конфлікт в Одеському ТЦК

Конфлікт в Одеському ТЦК

В Одеському ТЦК виник конфлікт. Мобілізований відмовляється залишати приміщення.

Кадри оприлюднили місцеві ЗМІ.

Військовий попросив мобілізованого “не робити йому нерви”.

“Я хочу зробити нерви. Не хочу я звідси йти, мені тут подобається”, — висловився мобілізований.

Нагадаємо, в Одесі поліція підозрює військовослужбовця ТЦК та двох членів громадської організації у хуліганстві з використанням травматичної зброї в одному з районів міста.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4107
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