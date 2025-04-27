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В Одеському ТЦК виник конфлікт: що відомо
Чоловік вирішив, що хоче залишитися.
В Одеському ТЦК виник конфлікт. Мобілізований відмовляється залишати приміщення.
Кадри оприлюднили місцеві ЗМІ.
Військовий попросив мобілізованого “не робити йому нерви”.
“Я хочу зробити нерви. Не хочу я звідси йти, мені тут подобається”, — висловився мобілізований.
Нагадаємо, в Одесі поліція підозрює військовослужбовця ТЦК та двох членів громадської організації у хуліганстві з використанням травматичної зброї в одному з районів міста.