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- Украина
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В Одесском ТЦК возник конфликт: что известно
Муж решил, что хочет остаться.
В Одесском ТЦК возник конфликт. Мобилизированный отказывается покидать помещение.
Кадры обнародовали местные СМИ.
Военный попросил мобилизованного "не делать ему нервы".
"Я хочу сделать нервы. Не хочу я отсюда уходить, мне здесь нравится", - высказался мобилизованный.
Напомним, в Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.