В Одесском ТЦК возник конфликт: что известно

Конфликт в Одесском ТЦК

Реклама

В Одесском ТЦК возник конфликт. Мобилизированный отказывается покидать помещение.

Кадры обнародовали местные СМИ.

Дата публикации 12:03, 27.04.25 Количество просмотров 41 В Одесском ТЦК возник конфликт

Военный попросил мобилизованного "не делать ему нервы".

Реклама

"Я хочу сделать нервы. Не хочу я отсюда уходить, мне здесь нравится", - высказался мобилизованный.

Напомним, в Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.