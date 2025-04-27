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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4107
Время на прочтение
1 мин

В Одесском ТЦК возник конфликт: что известно

Муж решил, что хочет остаться.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Конфликт в Одесском ТЦК

Конфликт в Одесском ТЦК

В Одесском ТЦК возник конфликт. Мобилизированный отказывается покидать помещение.

Кадры обнародовали местные СМИ.

Военный попросил мобилизованного "не делать ему нервы".

"Я хочу сделать нервы. Не хочу я отсюда уходить, мне здесь нравится", - высказался мобилизованный.

Напомним, в Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.

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Дата публикации
Количество просмотров
4107
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