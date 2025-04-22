В Одессе военнослужащий ТЦК и активисты устроили драку со стрельбой

Хулиганы задержаны

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В Одессе полиция подозревает военнослужащего ТЦК и двух членов общественной организации в хулиганстве с использованием травматического оружия в одном из районов города.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Фигуранты устроили драку со стрельбой в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе Одессы», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, один из подозреваемых в нетрезвом состоянии пришел к бывшему соседу выяснять давние неприязненные отношения.

«Не застав хозяина дома, он спровоцировал ссору с его женой. Агрессивного мужчину выгнал сосед женщины, однако вскоре он вернулся с четырьмя товарищами. Правонарушители выбивали двери квартиры, дебоширили и избивали гражданина, когда тот вышел к ним. Во время столкновения один из фигурантов, предварительно, из травматического оружия произвел несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал», — сообщил следователь по делу Виталий Орлов.

Личности этих мужчин установили полицейские. Ими оказались местные жители 31, 22 и 20 лет. Один из них — военнослужащий Территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое — члены общественной организации.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой людей. Такое правонарушение карается лишением свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в жилом дворе Каменского произошла стрельба из автомата. Предварительно, стрелок был под хмельком.