Служба по "блату" за $6 тысяч: в Черновцах задержали работников ТЦК

Чиновники одного из ТЦК Черновицкой области организовали «схему» за деньги — им грозит до 10 лет тюрьмы / © ТСН.ua

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В пятницу, 25 апреля, правоохранители задержали начальника одного из районных территориальных центров комплектования Черновицкой области и его подчиненного за получение взятки в размере 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook.

По данным следствия, служащие пообещали местному жителю помочь с прохождением военно-врачебной комиссии так, чтобы его сочли годным только к службе в тылу. В результате мужчина был призван водителем-электриком в одно из тыловых подразделений.

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Как отмечает прокуратура, за неправомерную выгоду фигуранты пообещали оформить документы, которые должны якобы подтвердить, что мужчина не является военнообязанным. В то же время они использовали служебное положение для изменения категории годности к службе.

Обоим фигурантам доложено о подозрении. Суд уже избрал им меры пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать возможных других участников схемы.

Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). По информации местных пабликов у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК. Однако в официальном заявлении ТЦК отметили, что эта информация ложна.