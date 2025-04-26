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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Служба по "блату" за $6 тысяч: в Черновцах задержали работников ТЦК

Оба работника уволены с должностей.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Чиновники одного из ТЦК Черновицкой области организовали «схему» за деньги — им грозит до 10 лет тюрьмы

Чиновники одного из ТЦК Черновицкой области организовали «схему» за деньги — им грозит до 10 лет тюрьмы / © ТСН.ua

В пятницу, 25 апреля, правоохранители задержали начальника одного из районных территориальных центров комплектования Черновицкой области и его подчиненного за получение взятки в размере 6 тысяч долларов США.

Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook.

По данным следствия, служащие пообещали местному жителю помочь с прохождением военно-врачебной комиссии так, чтобы его сочли годным только к службе в тылу. В результате мужчина был призван водителем-электриком в одно из тыловых подразделений.

Как отмечает прокуратура, за неправомерную выгоду фигуранты пообещали оформить документы, которые должны якобы подтвердить, что мужчина не является военнообязанным. В то же время они использовали служебное положение для изменения категории годности к службе.

Обоим фигурантам доложено о подозрении. Суд уже избрал им меры пресечения. Правоохранители продолжают устанавливать возможных других участников схемы.

Напомним, во Львовской области произошел инцидент с мужчиной, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). По информации местных пабликов у мужчины произошло эпилептическое нападение, после чего его якобы «выбросили за ворота» ТЦК. Однако в официальном заявлении ТЦК отметили, что эта информация ложна.

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