Уступит ли Украина оккупированные территории: прогноз экстрасенса

Карты Таро / © pixabay.com

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Украина не будет уступать свои территории ради мирного соглашения с Россией, но вопрос Крыма будет самым трудным и будет решаться дольше всего.

Такой прогноз сделал экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расклад на картах Таро.

«Если взять общую картину и свои внутренние ощущения, я считаю, что Украина не будет уступать свои территории. Разве что гарантии будут максимально четкие. Например, вступление в НАТО или какие-то новые военно-политические альянсы или введение миротворцев», — сказал он.

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По словам провидца, в раскладе выпали четыре положительные карты, среди которых — карта ожидания, карта услуги, карта радости и карта благополучия. Однако есть две отрицательные карты — четверка мечей, которая означает агрессию и провокации, и туз мечей — символ борьбы.

«Туз мечей, кстати, в прямой позиции, это может в том числе означать силу. А если брать комбинацию четверки мечей и туза мечей, это силовые методы. Это какие-то методы агрессивного отвоевания. То есть я вижу, что все равно по некоторым территориям будет очень тяжело договориться», — отметил Роман Завидовский.

Он отметил, что расклад карт Таро свидетельствует, что ситуация еще будет меняться.

«Вопрос с Крымом, вероятно, будет самым трудным. И он будет решаться дольше всего. А вот по Херсону, Херсонской области, Запорожской области, там будет немного более простая ситуация. С Донбассом тоже сложно, но не настолько, как с Крымом. Дай Бог, чтобы все украинские территории были за Украиной. Я считаю, что Украина не отдаст свои территории», — подытожил он.

Ранее известный астролог Влад Росс, основываясь на своих исследованиях, назвал возможные даты завершения войны в Украине.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.