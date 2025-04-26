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Президент Германии предупредил о рисках «похоронной дипломатии»
Штайнмайер заявил, что «похоронная дипломатия» дает возможность только для кратких переговоров.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил скептицизм по поводу эффективности дипломатических переговоров в кулуарах похорон Папы Франциска.
Об этом сообщило издание ntv.
«Мы не должны возлагать слишком много надежд на так называемую похоронную дипломатию», — заявил президент Германии.
Он признал, что подобные мероприятия дают возможность для коротких обсуждений.
«Но я бы не советовал ожидать, что здесь, в кулуарах этих похоронных церемоний, будет проводиться большая внешняя политика», — подчеркнул Штайнмайер.
Это заявление прозвучало на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась накануне похорон.
Напомним, Зеленский прокомментировал встречу с Трампом.