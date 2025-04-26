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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Президент Германии предупредил о рисках «похоронной дипломатии»

Штайнмайер заявил, что «похоронная дипломатия» дает возможность только для кратких переговоров.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер / © Associated Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил скептицизм по поводу эффективности дипломатических переговоров в кулуарах похорон Папы Франциска.

Об этом сообщило издание ntv.

«Мы не должны возлагать слишком много надежд на так называемую похоронную дипломатию», — заявил президент Германии.

Он признал, что подобные мероприятия дают возможность для коротких обсуждений.

«Но я бы не советовал ожидать, что здесь, в кулуарах этих похоронных церемоний, будет проводиться большая внешняя политика», — подчеркнул Штайнмайер.

Это заявление прозвучало на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась накануне похорон.

Напомним, Зеленский прокомментировал встречу с Трампом.

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