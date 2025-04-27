В Белом доме раскрыли планы Трампа на следующие 100 дней

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США на следующей неделе расскажет о достижениях Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства. Также будут определены приоритетные цели президента на следующий аналогичный период.

Об этом сообщает Reuters.

Представители Белого дома рассказали, что в следующие 100 дней своего президентства Дональд Трамп сосредоточится на торговых соглашениях и мирных переговорах.

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Ожидается, что на следующей неделе Трамп поедет в Мичиган на митинг по случаю 100 дней у власти.

В частности, Белый дом намерен:

осветить экономическую стратегию

рассказать об «изгнании нелегальных иммигрантов»

привести изменения во внешней политике

А также объяснить работу Департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска по «очистке федеральной бюрократии и сокращению того, что оно считает расточительностью»

Американский чиновник рассказал Reuters, что впереди еще много «торпед в запасе под водой». Эта метафора может означать больше исполнительных указов, которые являются «характерными признаками первых 100 дней Трампа», напоминающими «катящийся вниз снег».

Напомним, британский еженедельный журнал The Economist посвятил обложку выпуску первым 100 дням второго президентского срока Дональда Трампа и подытожил начало его каденции в материале под заголовком «Остался всего 1361 день».

По мнению журналистов, Трамп нанес продолжительный ущерб американским институтам, альянсам и моральному положению.

Нет возвращения к тому, какой Америка была 100 дней назад. Остался всего 1361 день», — резюмировали в The Economist.