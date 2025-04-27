Трамп разочаровывает американцев: какой рейтинг у президента США — Washington Post

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг президента США Дональда Трампа незадолго до первых 100 дней пребывания в должности продолжает падать.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Washington Post -ABC News-Ipsos 18-22 апреля среди 2464 взрослых американцев.

Общий рейтинг Трампа ниже, чем был всего два месяца назад.

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Опрос показывает, что 39 процентов взрослых американцев одобряют то, как Трамп выполняет свою работу по сравнению с 55 процентами, которые не одобряют (среди них 44 процента категорически не одобряют).

В феврале эти цифры были 45% положительными и 53% отрицательными.

Среди зарегистрированных избирателей ухудшение было еще больше.

В феврале 48% зарегистрированных избирателей поставили ему положительную оценку против 51%, которые поставили отрицательную.

Сегодня эти цифры составляют 42 процента положительных и 55 процентов отрицательных, колебания от чистых отрицательных трех процентных пунктов до чистых отрицательных 13 пунктов.

Как отмечает Washington Post, рейтинг одобрения Трампа ниже, чем у любого бывшего президента на 100-дневном рубеже во время их первого или второго срока.

Во время первого президентского срока Трампа у него было 42 процента одобрения через 100 дней в должности. У Джо Байдена в то же время рейтинг составил 52 процента поддержки.

В издании отметили, что, как правило, президенты США в первые месяцы своего пребывания в должности пользуются поддержкой избирателей, а снижение рейтингов происходит позже, в течение первого года. Трамп в этом году может быть исключением.

Более 6 из 10 опрошенных не одобряют его управление экономикой, отношения США с другими странами, применение тарифов на импортные товары и их ориентировку на недавние потрясения на финансовых рынках.

Несколько меньшая доля опрошенных не одобряет его управление федеральным правительством и то, как оно заботится о рядовых американцах.

Даже по поводу иммиграции, главного вопроса президента Трампа, 53 процента не одобряют то, как он ведет дела.

Напомним, администрация президента США на следующей неделе расскажет о достижениях Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания в должности и очертит приоритетные цели на следующий аналогичный период.