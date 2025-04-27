Когда может закончиться война в Украине: прогноз таролога

Когда может закончиться война в Украине / © ТСН.ua

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В августе 2025 для Украины откроется окно возможностей. Вероятно, в начале 2026 года удастся достичь мира.

Об этом пишет тарологиня Анна Ефремова.

Когда закончится война в Украине

По словам тарологини, в 2025 году в теплый период года ожидается определенный перерыв. Но Путин будет затягивать переговоры в целом, создавая так называемые качели. Он будет держать фокус внимания на США и Китае, а война в Украине для него второстепенна.

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Окно возможностей для Украины открывается в августе 2025 года.

"Это теплое время года. Могут быть переговоры, которые принесут конкретный результат", – говорит астролог.

Нам нужно это время для того, подчеркивает Ефремова, чтобы восстановиться и консолидироваться.

"Но только весной 2026 года можно будет реализовать этот мир. Начиная с 2026 года – это февраль, март, апрель, май. Быстро эти процессы не происходят", – завершила тарологиня.

Ранее тарологиня призвала украинцев быть внимательными и реагировать на сигналы воздушных тревог.