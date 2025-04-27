Україна далека від реальних переговорів про завершення війни: Кулеба пояснив, чому

Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба

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Україна зараз не наблизилася до реальних переговорів щодо завершення війни.

Про це розповів ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба у етері Великий Львів.

«Ми і близько не стоїмо до реальних переговорів про завершення війни. Переговори якісь відбуваються, хтось з кимось спілкується, але з точки зору близькості до припинення вогню, ми там саме, де ми були в січні. З точки зору близькості до припинення війни, ми там само, де ми були минулої осені», — сказав він.

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Він порекомендував менше хвилюватись через чутки — це допоможе зберегти ментальне здоров’я до завершення війни.

«Чим менше ви будете щодня хвилюватися через всі ці заяви, зливи і сигнали, тим краще ви збережете своє ментальне здоров’я до часу, коли дійде до кінця вогню, а потім, колись, сподіваємося, і до кінця війни», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що політолог пояснив, чому переговори з РФ небезпечні без міжнародних гарантів.