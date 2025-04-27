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Україна далека від реальних переговорів про завершення війни: Кулеба пояснив, чому
Переговори тривають, але вони не наближають до припинення бойових дій.
Україна зараз не наблизилася до реальних переговорів щодо завершення війни.
Про це розповів ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба у етері Великий Львів.
«Ми і близько не стоїмо до реальних переговорів про завершення війни. Переговори якісь відбуваються, хтось з кимось спілкується, але з точки зору близькості до припинення вогню, ми там саме, де ми були в січні. З точки зору близькості до припинення війни, ми там само, де ми були минулої осені», — сказав він.
Він порекомендував менше хвилюватись через чутки — це допоможе зберегти ментальне здоров’я до завершення війни.
«Чим менше ви будете щодня хвилюватися через всі ці заяви, зливи і сигнали, тим краще ви збережете своє ментальне здоров’я до часу, коли дійде до кінця вогню, а потім, колись, сподіваємося, і до кінця війни», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що політолог пояснив, чому переговори з РФ небезпечні без міжнародних гарантів.