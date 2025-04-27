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Обстріл Павлограда: кількість постраждалих зросла
Ворог цинічно атакував цивільних.
У неділю, 27 квітня, Павлоград атакували БпЛА. Кількість постраждалих збільшилася до 18.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“До медиків звернулися ще троє місцевих, серед яких і 12-річна дівчинка, яка лікуватиметься вдома”, — наголосив він.
П'ятеро пацієнтів залишаються у лікарні.
Нагадаємо, вночі, 27 квітня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Під ударом перебував і Павлоград. Є загибла людина.