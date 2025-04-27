- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 585
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по Павлограду: є загиблі та постраждалі
Росіяни атакували місто вночі. За даними місцевої влади, є руйнування.
Сьогодні вночі, 27 квітня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Під ударом перебував і Павлоград.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона — під наглядом лікарів. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель», — написав він.
Нагадаємо, 25 квітня російські війська атакували Павлоград безпілотниками. Через атаку загорівся багатоквартирний будинок. Загинули четверо людей, також були поранені.