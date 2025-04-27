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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
585
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1 хв

Удар по Павлограду: є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували місто вночі. За даними місцевої влади, є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сьогодні вночі, 27 квітня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Під ударом перебував і Павлоград.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона — під наглядом лікарів. У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель», — написав він.

Нагадаємо, 25 квітня російські війська атакували Павлоград безпілотниками. Через атаку загорівся багатоквартирний будинок. Загинули четверо людей, також були поранені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
585
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