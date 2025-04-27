Як КНДР допомагають росіянам воювати: оцінка аналітиків ISW

Війська КНДР / © Associated Press

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Росіяни вперше офіційно визнали участь військ КНДР в російських операціях в Курській області РФ.

Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW з посиланням на заяву очільника Генштабу Росії генерала армії Валерія Герасимова.

Той подякував військовослужбовцям Північної Кореї за підтримку і зазначив, що вони «надали значну допомогу» у витісненні українських сил з Курської області відповідно до російсько-північнокорейського договору про всеосяжне стратегічне партнерство.

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Герасимов відзначив північнокорейських офіцерів і солдатів за проявлені «професіоналізм, стійкість духу, мужність і героїзм» під час бойових дій в Курській області.

А речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «Росія ніколи не забуде своїх друзів із Північної Кореї».

Експерти зазначають, що ані Герасимов, ані Захарова не вказали, яку роль північнокорейські підрозділи надалі відіграватимуть у підтримці російських військових операцій проти України.

Нагадаємо, північнокорейці, які воюють на Курщині на боці росіян, — це дуже добре підготовлені та злагоджені бійці до 35 років.