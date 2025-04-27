Как КНДР помогают россиянам воевать: оценка аналитиков ISW

Войска КНДР / © Associated Press

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Россияне впервые официально признали участие войск КНДР в российских операциях в Курской области РФ.

Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW со ссылкой на заявление главы Генштаба России генерала армии Валерия Герасимова.

Тот поблагодарил военнослужащих Северной Кореи за поддержку и отметил, что они «оказали значительную помощь» в вытеснении украинских сил из Курской области в соответствии с российско-северокорейским договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Герасимов отметил северокорейских офицеров и солдат за проявленные «профессионализм, стойкость духа, мужество и героизм» во время боевых действий в Курской области.

А спикер МИД России Мария Захарова заявила, что «Россия никогда не забудет своих друзей из Северной Кореи».

Эксперты отмечают, что ни Герасимов, ни Захарова не указали, какую роль северокорейские подразделения будут играть в поддержке российских военных операций против Украины.

Напомним, северокорейцы, воюющие в Курщине на стороне россиян, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.