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- Украина
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Удар по Павлограду: есть погибшие и пострадавшие
Россияне атаковали город ночью. По данным местных властей, есть разрушения.
Сегодня ночью, 27 апреля, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом находился и Павлоград.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она — под наблюдением врачей. В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий», — написал он.
Напомним, 25 апреля российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. Из-за атаки загорелся многоквартирный дом. Погибли четыре человека, также были ранены.