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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
585
Время на прочтение
1 мин

Удар по Павлограду: есть погибшие и пострадавшие

Россияне атаковали город ночью. По данным местных властей, есть разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сегодня ночью, 27 апреля, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом находился и Павлоград.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она — под наблюдением врачей. В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий», — написал он.

Напомним, 25 апреля российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. Из-за атаки загорелся многоквартирный дом. Погибли четыре человека, также были ранены.

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Дата публикации
Количество просмотров
585
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