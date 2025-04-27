Удар по Павлограду: есть погибшие и пострадавшие

Последствия атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Сегодня ночью, 27 апреля, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом находился и Павлоград.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она — под наблюдением врачей. В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий», — написал он.

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Напомним, 25 апреля российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. Из-за атаки загорелся многоквартирный дом. Погибли четыре человека, также были ранены.