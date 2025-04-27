Обстрел Павлограда: количество пострадавших возросло

Атака на Павлоград / © Прокуратура Днепропетровской области

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В воскресенье, 27 апреля, Павлоград атаковали БпЛА. Число пострадавших увеличилось до 18.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К медикам обратились еще трое местных, среди которых и 12-летняя девочка, которая будет лечиться дома", - подчеркнул он.

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Пятеро пациентов остаются в больнице.

Напомним, ночью, 27 апреля, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом находился и Павлоград . Есть погибший человек.