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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Обстрел Павлограда: количество пострадавших возросло

Враг цинично атаковал гражданских.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Павлоград

Атака на Павлоград / © Прокуратура Днепропетровской области

В воскресенье, 27 апреля, Павлоград атаковали БпЛА. Число пострадавших увеличилось до 18.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"К медикам обратились еще трое местных, среди которых и 12-летняя девочка, которая будет лечиться дома", - подчеркнул он.

Пятеро пациентов остаются в больнице.

Напомним, ночью, 27 апреля, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом находился и Павлоград . Есть погибший человек.

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