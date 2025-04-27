ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины — разведка Британии

Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В полномасштабной войне против Украины Россия активно привлекает иностранных наемников

В полномасштабной войне против Украины Россия активно привлекает иностранных наемников / © скриншот с видео

Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. С апреля 2023 года по конец мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в X (Twitter).

Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из Южной и Восточной Азии (771 человек), из бывших советских республик (523 человека) и стран Африки (72 человека).

Британские аналитики считают, что вербовка иностранцев в России несистематична. Большинство добровольцев соглашаются подписывать контракты из-за денег и перспектив получения российского гражданства.

Разведчики предполагают, что Россия в среднесрочной перспективе продолжит вербовать иностранцев, поскольку сохраняет свою стратегию набора войска, направленную на замещение больших потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации.

Ранее сообщалось, что потери личного состава на фронте для российской оккупационной армии постепенно приобретают катастрофический характер. Истощение человеческих ресурсов россиян является определенным успехом для сил обороны Украины.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie