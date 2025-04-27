В полномасштабной войне против Украины Россия активно привлекает иностранных наемников / © скриншот с видео

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Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. С апреля 2023 года по конец мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в X (Twitter).

Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из Южной и Восточной Азии (771 человек), из бывших советских республик (523 человека) и стран Африки (72 человека).

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Британские аналитики считают, что вербовка иностранцев в России несистематична. Большинство добровольцев соглашаются подписывать контракты из-за денег и перспектив получения российского гражданства.

Разведчики предполагают, что Россия в среднесрочной перспективе продолжит вербовать иностранцев, поскольку сохраняет свою стратегию набора войска, направленную на замещение больших потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации.

Ранее сообщалось, что потери личного состава на фронте для российской оккупационной армии постепенно приобретают катастрофический характер. Истощение человеческих ресурсов россиян является определенным успехом для сил обороны Украины.