Украина далека от реальных переговоров о завершении войны: Кулеба объяснил, почему

Эксочельщик МИД Украины Дмитрий Кулеба

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Украина сейчас не приблизилась к реальным переговорам по завершению войны.

Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире Большой Львов.

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается, но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там, где мы были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны мы там же, где мы были прошлой осенью», — сказал он.

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Он порекомендовал меньше волноваться по слухам — это поможет сохранить ментальное здоровье до завершения войны.

«Чем меньше вы будете ежедневно волноваться из-за всех этих заявлений, ливней и сигналов, тем лучше вы сохраните свое ментальное здоровье до времени, когда дойдете до конца огня, а потом, когда-то, надеемся, и до конца войны», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что политолог объяснил, почему переговоры с РФ небезопасны без международных гарантов.