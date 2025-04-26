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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Аудіотрансляція і текстовий репортаж Класичного.
У неділю, 27 квітня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Початок гри – о 18:00.
За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 3 бали випереджають "Олександрію", яка йде другою, але мають матч у запасі.
"Шахтар" (53 пункти) посідає третю позицію елітного дивізіону чемпіонату України.
Дивіться передматчеву студію, коментування, а також коментарі після матчу "Шахтар" – "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".