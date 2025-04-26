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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Аудіотрансляція і текстовий репортаж Класичного.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 27 квітня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Початок гри – о 18:00.

За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 3 бали випереджають "Олександрію", яка йде другою, але мають матч у запасі.

"Шахтар" (53 пункти) посідає третю позицію елітного дивізіону чемпіонату України.

Дивіться передматчеву студію, коментування, а також коментарі після матчу "Шахтар" – "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

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