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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" з камбеком розбило "Буковину" та вийшло до фіналу Кубка України (відео)

"Біло-сині" пропустили першими, але не дали чернівецькому клубу створити гучну сенсацію.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" перемогло чернівецьку "Буковину" в матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:4.

Номінально домашня для представника Першої ліги зустріч не відбувалася у Чернівцях, оскільки стадіон "Буковина" не відповідає встановленим вимогам.

"Жовто-чорні" активно розпочали матч і на 18-й хвилині могли відкривати рахунок, але м'яч після удару Олега Кожушка влучив у стійку.

На 23-й хвилині "Буковина" таки вийшла вперед – Володимир Бражко втратив м'яч поблизу власного штрафного майданчика, Юрій Глущук виконав перехоплення і віддав передачу на Богдана Бойчука, який точно пробив у ближній кут.

На перерву чернівецький клуб пішов у ролі лідера. Однак у другому таймі підопічні Олександра Шовковського оформили камбек.

На 57-й хвилині рахунок зрівняв Назар Волошин, добивши м'яч у порожні ворота після того, як Данило Каневцев відбив удар Владислава Ваната.

На 63-й хвилині "біло-сині" вже були попереду – Каневцев помилився на виході з воріт під час подачі киян з лівого флангу, після чого Андрій Бусько вибив м'яч просто у Волошина.

На 72-й хвилині столичний клуб втретє вразив ворота суперника – Бражко реалізував пенальті, призначений арбітром за фол проти Ваната.

На 77-й хвилині рахунок став розгромним – на добиванні вдало зіграв Микола Шапаренко.

Для "Динамо" це 19-й в історії вихід до фіналу Кубка України.

"Буковина" вперше в історії зіграла у півфіналі національного Кубка. Діставшись цієї стадії, чернівчани вдруге поспіль оновили клубний рекорд у турнірі, адже до цього найвищим досягненням команди була 1/8 фіналу (1992, 1994 та 2012 роки).

У фіналі Кубка України динамівці зіграють з переможцем півфінального матчу між житомирським "Поліссям" і донецьким "Шахтарем", який також відбудеться 23 квітня. Початок – о 18:00.

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

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