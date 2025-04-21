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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

Буковина – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України

Дивіться у прямому ефірі півфінальний поєдинок національного Кубка між "Буковиною" з Чернівців та київським "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Буковина" – "Динамо"

"Буковина" – "Динамо" / © facebook.com/FSCBC

У середу, 23 квітня, відбудеться матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25 між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо".

Команди зіграють на стадіоні "Україна" у Львові, оскільки домашня арена "жовто-чорних" – стадіон "Буковина" у Чернівцях – не відповідає встановленим вимогам. Зустріч розпочнеться о 16:00.

Зазначимо, що у чвертьфіналі "Буковина" здолала іншого представника Першої ліги – сумську "Вікторію" (2:1).

"Динамо" ж в 1/4 фіналу Кубка України обіграло львівський "Рух" (1:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Буковина" – "Динамо" з Youtube-каналу DiviSport.

Відеотрансляція матчу "Буковина" – "Динамо"

В іншому півфіналі Кубка України зійдуться житомирське "Полісся" та донецький "Шахтар". Ця гра також відбудеться 23 квітня. Початок – о 18:00.

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

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