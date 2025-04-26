Дослідники знайшли гігантську скам'янілість "морського дракона"

Мозазавр Хоффмана був найбільшим представником роду і домінував у морській екосистемі в кінці крейдяного періоду / © скрін з відео

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Вчені стверджують, що гігантський хребець «морського дракона», знайдений на березі річки Міссісіпі, може належати найбільшому мозазавру, коли-небудь знайденому в цьому штаті.

Про це пише Live Science.

Дослідники виявили лише один хребець доісторичної істоти, тому встановити його точні розміри досить важко. Проте, за оцінками фахівців, довжина цієї особини становила щонайменше 9 метрів.

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Мозазаври, чи «морські дракони», домінували в океані наприкінці крейдяного періоду (145–66 мільйонів років тому). Нещодавно виявлена скам'янілість належала найбільшому виду мозазаврів - Mosasaurus hoffmanni.

Геологи з Департаменту захисту навколишнього середовища Міссісіпі виявили скам'янілість, що стирчить з мулу на березі річки, 15 квітня. Вони зрозуміли, що це, і були вражені розмірами знайденого хребця.

Мозазаври були різноманітною групою морських рептилій, які виростали приблизно до 15 метрів завдовжки. Одним із найбільших зареєстрованих зразків є череп, що належав M. hoffmanni, довжина якого могла бути близько 17 метрів.

Нещодавно виявлена скам'янілість хребця має ширину понад 18 см у найширшій точці. Дослідники порівняли скам'янілість із найбільшими останками мозазавра, що зберігаються в Музеї природничих наук Міссісіпі, які включають щелепи, частини черепа та зуб. Щелепи та череп, мабуть, належали дрібнішій особині, а зуб був порівняний за розмірами з новою знахідкою. Іншими словами, знайдений хребець, ймовірно, належав мозазавру, такому ж великому або навіть більшому за особину, скам'янілості якої зберігаються в музеї.

M. hoffmanni був хижаком вищого порядку з великими щелепами та конусоподібними зубами. Великі мозазаври, мабуть, харчувалися всім, що потрапляло в поле їхнього зору і рухалося — рибою, акулами, морськими птахами і навіть іншими мозазаврами. Те, що мозазаври поїдали собі подібних, вчені встановили після того, як виявили останки дрібних мозазаврів у скам'янілих шлунках більших особин.

Гігантський мозазавр, який залишив після себе цей хребець, ймовірно, не відчував нестачі в їжі на території сучасного штату Міссісіпі, де до кінця крейдяного періоду було зовсім інше місце існування. У той час Міссісіпі був повністю покритий теплим неглибоким тропічним морем, яке кишилося життям, включаючи велику різноманітність акул, риб, морських ящірок та амонітів.

Як один із найбільших, мозазавр Хоффмана став одним із останніх вимерлих видів мозазаврів. Вони зникли з обличчя Землі разом із нептаховими динозаврами на суші після того, як астероїд Чиксулуб врізався в Землю 66 мільйонів років тому. Багаті морські екосистеми, від яких залежали мозазаври, зруйнувалися після удару, поклавши край пануванню цього гігантського морського хижака.

Нагадаємо, вчені знайшли загальний загадковий ген у глибоководних риб . Дослідження розкрило генетичний ключ, який дозволив їм пристосуватися до екстремальних умов.