- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 870
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.
Київська, Полтавська області — загроза застосування ударних БпЛА!
БпЛА на Полтаву з півночі.
БпЛА на півночі Київщини рухаються у бік Житомирщини.
Запорізька область — загроза застосування ударних БпЛА!
Декілька груп ворожих БпЛА у бік Житомира з північного та північно-східного напрямків!
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала безпілотниками Білу Церкву Київської області.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.