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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

  • Киевская, Полтавская области - угроза применения ударных БПЛА!

  • БПЛА на Полтаву с севера.

  • БПЛА на севере Киевщины двигаются в сторону Житомирщины.

  • Запорожская область - угроза применения ударных БПЛА!

  • Несколько враждебных групп БпЛА в сторону Житомира с северного и северо-восточного направлений!

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области .

Мы ранее информировали, что РФ изменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне избивали дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .

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