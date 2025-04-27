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- Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.
Киевская, Полтавская области - угроза применения ударных БПЛА!
БПЛА на Полтаву с севера.
БПЛА на севере Киевщины двигаются в сторону Житомирщины.
Запорожская область - угроза применения ударных БПЛА!
Несколько враждебных групп БпЛА в сторону Житомира с северного и северо-восточного направлений!
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области .
Мы ранее информировали, что РФ изменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне избивали дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .