У Дніпрі вночі пролунали вибухи

У Дніпрі пролунали вибухи / © Associated Press

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У Дніпрі в ніч проти 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — пише видання.

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Перед вибухами в місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомляли, що в сторону міста прямувало чотири безпілотники.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників були розбиті складські приміщення.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.