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- Війна
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У Дніпрі вночі пролунали вибухи
Місто під атакою ворожих БпЛА.
У Дніпрі в ніч проти 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — пише видання.
Перед вибухами в місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Моніторингові канали повідомляли, що в сторону міста прямувало чотири безпілотники.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників були розбиті складські приміщення.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.