Найневибагливіша кімнатна рослина, яка виживе за будь-яких умов / © pixabay.com

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Репутацію по-справжньому "незнищенної" кімнатної рослини отримала сансев'єрія або, як її називають у народі, "щучий хвіст". Вона буде добре рости за будь-яких умов і зовсім непримхлива до освітлення чи догляду.

Росте сансев'єрія і на сонці, і в тіні, їй не страшні протяги, сухе повітря або нерегулярне поливання. Цікаво, що ця кімнатна рослина може рости навіть взагалі без природного освітлення і водночас добре почуватиметься.

Користь сансев'єрії для оселі

Фахівці стверджують, що сансев'єрію корисно вирощувати в спальні, адже завдяки цій рослині ви будете добре спати. Вона виділяє фітонциди та дезінфікує повітря.

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А ще її називають однією з найкращих кімнатних рослин, які поглинають токсини, що можуть потрапляти в повітря. Зокрема, формальдегід, бензол, оксид азоту, трихлоретинол та ксилол.

Також сансев'єрія - одна з небагатьох рослин, які продовжують поглинати вуглекислий газ і виділяти кисень навіть уночі.

Мінімальний догляд за сансев'єрією

Ця рослина потребує мінімального догляду:

може рости за розсіяного, штучного, яскравого освітлення, в тіні чи на сонці;

за звичайної кімнатної температури рослина росте досить швидко;

поливати сансев'єрію потрібно помірно, систематично зволожуючи субстрат, в холодну пору року кількість поливання можна зменшити;

нормально росте за того рівня вологості, яке є характерним для житлових кімнат;

пересаджують рослину лише за необхідності, якщо кореневій системі стало тісно в горщику;

розмножується сансев'єрія поділом кореневища чи листовими живцями.

За бажанням сансев'єрію можна підживлювати. Робити це радять лише раз на 30 днів під час активного зростання. Водночас можна використовувати добрива для кактусів чи декоративно-листяних рослин.

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