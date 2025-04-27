"Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" і здобула Кубок Іспанії (відео)

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Барселона" обіграла мадридський "Реал" у фінальному матчі Кубка Іспанії сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї завершився з рахунком 3:2 за підсумками екстратаймів.

Перший тайм виграли каталонці – на 28-й хвилині Педрі з напівкола штрафного майданчика пробив у дальню "дев'ятку" після передачі Ламіна Ямаля.

У другому таймі мадридці відігралися – на 70-й хвилині Кіліан Мбаппе, який вийшов на заміну одразу після перерви, забив прямим ударом зі штрафного.

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Минуло ще сім хвилин і "вершкові" вже були попереду в рахунку – Орельєн Чуамені ударом головою замкнув подачу Арди Гюлера з кутового.

Однак на 84-й хвилині "синьо-гранатові" відновили паритет у матчі – Ферран Торрес відгукнувся на передачу на хід від Ямаля, обійшов голкіпера суперників та відправив м'яч у порожні ворота.

У компенсований до другого тайму час "Барселона" була близькою до того, щоб вирвати перемогу. Рефері призначив пенальті у ворота "Реала" за фол Рауля Асенсіо проти Рафіньї у карному майданчику мадридців, але після перегляду відеоповтору (VAR) це рішення було скасоване.

Відтак основний час матчу закінчився внічию 2:2 і гра перейшла до екстратаймів. Там "блаугранас" забили переможний м'яч – Жуль Кунде на 116-й хвилині здалеку низом влучно пробив у лівий кут.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота підопічних Карло Анчелотті захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Для "Барселони" це 32-й в історії тріумф у Кубку Короля. Каталонський клуб є абсолютним рекордсменом за цим показником. Найближчі переслідувачі "блаугранас" – "Атлетик" Більбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетіко" Мадрид (10) та "Валенсія" (8).

Раніше повідомлялося, що перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал.