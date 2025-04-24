ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Заморозки і не тільки: прогноз погоди в Україні на вихідні

До України йде похолодання: вже наприкінці тижня температура повітря знизиться, а в окремих регіонах пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується

До України прийде відчутне похолодання вже найближчими вихідними — 26-27 квітня.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його даними, українцям варто очікувати заморозки, а також грозові дощі.

Погода на вихідні

У суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie