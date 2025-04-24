Заморозки і не тільки: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода зіпсується

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До України прийде відчутне похолодання вже найближчими вихідними — 26-27 квітня.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його даними, українцям варто очікувати заморозки, а також грозові дощі.

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Погода на вихідні

У суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною нависли дві загрози та де очікується небезпека.