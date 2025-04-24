Речник ДПСУ розповів, де ворог пішов у наступ: подробиці

Ворог посилив атаки на прикордонні регіони / © Getty Images

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Російські війська після так званого «великоднього перемир’я» активізувалися на всій лінії кордону, зокрема в Сумській та Харківській областях.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Під час оголошеного ними 'перемир’я' удари не припинялися. Наразі ж активність суттєво зросла, особливо на Сумському та Харківському напрямках», — зазначив Демченко.

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За даними ДПСУ, на прикордонні з Сумщиною противник використовує тактику малих штурмових груп, зокрема у районах Басівки та Журавки. У Харківській області основна концентрація сил зосереджена в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

«На щастя, поки що не фіксується масове застосування бронетехніки, але противник намагається закріпитися та розширити бойові дії на нашій території», — наголосив речник.

Водночас на Чернігівщині, поблизу кордону з Брянською областю РФ, ситуація контрольована. На кордоні з Білоруссю — без змін, однак українські сили продовжують укріплення, аби не допустити можливих провокацій.

«Поки Білорусь залишається союзником РФ, ми не маємо права втрачати пильність», — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, за словами військового експерта Юрія Федорова, Росія прагне почати наступальну операцію, але не має перспектив для успіху протягом літньої кампанії.