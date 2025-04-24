- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Речник ДПСУ розповів, де ворог пішов у наступ: подробиці
Ворог застосовує всі наявні засоби — від артилерії до FPV-дронів та штурмових груп.
Російські війська після так званого «великоднього перемир’я» активізувалися на всій лінії кордону, зокрема в Сумській та Харківській областях.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«Під час оголошеного ними 'перемир’я' удари не припинялися. Наразі ж активність суттєво зросла, особливо на Сумському та Харківському напрямках», — зазначив Демченко.
За даними ДПСУ, на прикордонні з Сумщиною противник використовує тактику малих штурмових груп, зокрема у районах Басівки та Журавки. У Харківській області основна концентрація сил зосереджена в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
«На щастя, поки що не фіксується масове застосування бронетехніки, але противник намагається закріпитися та розширити бойові дії на нашій території», — наголосив речник.
Водночас на Чернігівщині, поблизу кордону з Брянською областю РФ, ситуація контрольована. На кордоні з Білоруссю — без змін, однак українські сили продовжують укріплення, аби не допустити можливих провокацій.
«Поки Білорусь залишається союзником РФ, ми не маємо права втрачати пильність», — підкреслив Демченко.
Нагадаємо, за словами військового експерта Юрія Федорова, Росія прагне почати наступальну операцію, але не має перспектив для успіху протягом літньої кампанії.