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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Речник ДПСУ розповів, де ворог пішов у наступ: подробиці

Ворог застосовує всі наявні засоби — від артилерії до FPV-дронів та штурмових груп.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ворог посилив атаки на прикордонні регіони

Ворог посилив атаки на прикордонні регіони / © Getty Images

Російські війська після так званого «великоднього перемир’я» активізувалися на всій лінії кордону, зокрема в Сумській та Харківській областях.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Під час оголошеного ними 'перемир’я' удари не припинялися. Наразі ж активність суттєво зросла, особливо на Сумському та Харківському напрямках», — зазначив Демченко.

За даними ДПСУ, на прикордонні з Сумщиною противник використовує тактику малих штурмових груп, зокрема у районах Басівки та Журавки. У Харківській області основна концентрація сил зосереджена в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

«На щастя, поки що не фіксується масове застосування бронетехніки, але противник намагається закріпитися та розширити бойові дії на нашій території», — наголосив речник.

Водночас на Чернігівщині, поблизу кордону з Брянською областю РФ, ситуація контрольована. На кордоні з Білоруссю — без змін, однак українські сили продовжують укріплення, аби не допустити можливих провокацій.

«Поки Білорусь залишається союзником РФ, ми не маємо права втрачати пильність», — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, за словами військового експерта Юрія Федорова, Росія прагне почати наступальну операцію, але не має перспектив для успіху протягом літньої кампанії.

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