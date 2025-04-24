Шойгу звинуватив Європу в підготовці до війни проти РФ

Сергій Шойгу / © Associated Press

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Москва залишає за собою право застосувати ядерну зброю «в разі агресії західних країн».

Про це в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу.

З його слів, ядерне стримування «здійснюється щодо держав і військових коаліцій, які розглядають Росію як потенційного супротивника, що володіють зброєю масового ураження або значним бойовим потенціалом сил загального призначення».

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Водночас Шойгу заявив, що в Європі розгортається «нічим не прикрита кампанія з підготовки» до військового конфлікту з РФ.

«На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення — від трьох до п’яти років. Уже 2030 року європейські політики і військові хочуть бути готові воювати з нами», — додав він.

Нагадаємо, після того, як американський президент Дональд Трамп не виключив, що США можуть вийти з НАТО, якщо Європа не збільшить витрати на оборону, все частіше почали говорити, що Росія може вторгнутися до Європи.

Не так давно стало відомо, що громадян Євросоюзу попросили запастися їжею та водою на три доби. Такий заклик пролунав у Єврокомісії, де представили стратегію готовності до надзвичайних ситуацій. Це план на випадок війни, терактів, стихійних лих, кібератак, перебоїв з електропостачанням та навіть розгону паніки у соцмережах.

Тим часом у Литві на замовлення МВС випустили мобільний застосунок LT72 на випадок війни литовською, англійською та російською мовами. Він пояснює, що робити, якщо почнеться вторгнення, чи відбудеться викид радіації або зазвучать сирени повітряної тривоги.

Аналітики повідомили, що РФ готується до війни з НАТО.