Шойгу обвинил Европу в подготовке к войне против РФ

Сергей Шойгу / © Associated Press

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Москва оставляет за собой право использовать ядерное оружие «в случае агрессии западных стран».

Об этом в интервью пропагандистским СМИ заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, ядерное сдерживание «осуществляется по отношению к государствам и военным коалициям, которые рассматривают Россию как потенциального противника, обладающих оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

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В то же время Шойгу заявил, что в Европе разворачивается «ничем не прикрытая кампания по подготовке» к военному конфликту с РФ.

«На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы сразиться с нами», — добавил он.

Напомним, после того, как американский президент Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из НАТО, если Европа не увеличит расходы на оборону, все чаще стали говорить, что Россия может вторгнуться в Европу.

Не так давно стало известно, что граждан Евросоюза попросили запастись едой и водой на трое суток. Такой призыв прозвучал в Еврокомиссии, где представили стратегию готовности к чрезвычайным ситуациям.

Тем временем в Литве по заказу МВД выпустили мобильное приложение LT72 на случай войны на литовском, английском и русском языках. Он объясняет, что делать, если начнется вторжение, произойдет ли выброс радиации или зазвучат сирены воздушной тревоги.

Аналитики сообщили, что РФ готовится к войне с НАТО.