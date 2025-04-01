Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис / © Associated Press

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Разведка в странах НАТО пришла к соглашению, что Россия является долгосрочной военной прямой угрозой Альянсу. Москва четко готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО.

Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 1 апреля.

«Разведывательное сообщество в странах НАТО пришло к согласию, что Россия является долгосрочной военной прямой угрозой НАТО. И для этой оценки есть все основания. В частности, это планы России и планируемые способности, которые должны присутствовать очень близко к НАТО. Они десятилетиями вкладывались в это. И они четко готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО«, — рассказал Будрис.

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Политические цели Путина

Он отметил, после полномасштабного вторжения России в Украину стало очевидно, что Москва использует свои военные силы и для политических целей.

«Эти политические цели очевидны. Путин уже несколько раз это утверждал. Он говорил, чего хочет. Он хочет, чтобы американцев не было в Европе. Он хочет доминировать в Европе. Он хочет, чтобы инфраструктура была вытеснена на Запад. Он не хочет, чтобы Украина была независимой сильной страной с экономическими и социальными условиями. И это то, чего он добивается», — отметил глава МИД Литвы.

Он добавил, что Путин достигал этого политическими мерами, а не войной, как сейчас. Будрис уверен, что российский диктатор постарается достичь этого путем переговоров и со всеми остальными элементами. Это долгосрочная перспектива для России.

По словам министра, для НАТО и Украины существует только три сценария взаимодействия с Россией:

война с Россией, угроза со стороны России, оккупация.

Будрис убежден, что единственный способ избежать худшего развития событий — это сдерживание Москвы путем укрепления обороны и усиления международной поддержки Украины.

«Поэтому в будущем мы видим долгосрочную поддержку Украины и членство Украины в НАТО в качестве решения для того, чтобы быть в безопасности. И именно так мы должны подходить к России», — подчеркнул литовский министр.

Он добавил, что не питает никаких иллюзий относительно нынешнего российского режима, времени и эпохи.

«Им нужны территории, и они хотят покорить соседей. Вот с кем мы имеем дело. И вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой», — констатировал Будрис.

Напомним, по оценкам немецкой разведки, Россия может быть готова к широкомасштабной конвенционной войне против НАТО к концу десятилетия — то есть уже через пять лет.