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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи може РФ до 9 травня прорвати фронт на Дніпропетровщину — експерт відповів

Експерт оцінив, чи здатні російські війська вийти на територію Дніпропетровської області 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російські окупанти. Фото ілюстративне

Російські окупанти. Фото ілюстративне / © Associated Press

Російські війська спробують до 9 травня прорвати фронт і зайти на територію Дніпропетровської області.

Таку думку висловив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, передає «РБК- Україна».

Експерт пояснив, що прямого впливу від припинення допомоги США на фронт наразі немає.

«Те що зараз відбувається на фронті, це традиційний вплив победобєсія 9 травня», — сказав Самусь.

Аналітик вважає, що Кремль віддав наказ захопити якусь нову територію України, щоб показати якусь перемогу на 9 травня.

«Дійти до Дніпропетровської області? Ну там російські війська стоять вже кілька місяців. Стоять за 4 км до Дніпропетровської області й ніяк не можуть дійти до цієї межі», — зазначив він.

На думку Самуся, з військової точки зору це не буде вважатися проривом на фронті. Але з пропагандистської точки зору росіянам вкрай важливо дійти до Дніпропетровської області.

«Щоб Трамп потім сказав — бачите, ми припинили допомогу, росіяни відразу зайшли ще в один регіон, на який вони будуть претендувати на переговорах. Тобто з цієї точки зору росіяни будуть намагатися в Дніпропетровську область зайти, це якраз в районі Покровська відбувається» — додав експерт.

Самусь вважає, що зараз росіяни будуть намагатися створювати тиск на фронті, а також ілюзію того, що вони починають проривати фронт, особливо на тіл припинення американської допомоги.

«Американці припиняють допомогу, росіяни починають бити по наших містах балістикою і починають нарощувати наступ на всіх фронтах. Демонструючи, що от бачите, без американської допомоги Україна посипалася. Я впевнений, що так не відбудеться, тому що негайного впливу точно не буде, це буде відкладений ефект припинення допомоги», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, російська армія атакує Дніпропетровщину, тепер зокрема і КАБами.

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