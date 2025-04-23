ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2418
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі зробили заяву щодо крайнього терміну перемир’я

Прессекретар Путіна стверджує, що керівництво держави-агресорки дотримується тієї ж позиції, що й президент США.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дмитро Пєсков

Речник презизидента РФ Дмитро Пєсков / © Getty Images

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вважає доречним призначати терміни для встановлення перемир’я.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

«Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир’я в Україні, Росія також не вважає за доречне призначення термінів», — заявив Пєсков.

У цьому ж інтерв’ю речник російського президента заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні «мирним або військовим шляхом».

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп поспішає з укладенням угоди між РФ та Україною до 30 квітня, щоб з гордістю заявити про виконану миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie