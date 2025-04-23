У Кремлі зробили заяву щодо крайнього терміну перемир’я

Речник презизидента РФ Дмитро Пєсков / © Getty Images

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вважає доречним призначати терміни для встановлення перемир’я.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

«Трамп не призначав крайню дату встановлення перемир’я в Україні, Росія також не вважає за доречне призначення термінів», — заявив Пєсков.

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У цьому ж інтерв’ю речник російського президента заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні «мирним або військовим шляхом».

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп поспішає з укладенням угоди між РФ та Україною до 30 квітня, щоб з гордістю заявити про виконану миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства.