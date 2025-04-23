Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні «мирним або військовим шляхом».

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

При цьому прессекретар Путіна цинічно додав, що Росія нібито бажає переговорів, а Європа — війни.

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Речник президента держави-агресорки традиційно запевнив, що РФ не збирається нападати на будь-кого і не має територіальних претензій до країн Балтії.

Також Пєсков звинуватив європейців у тому, що вони «намагаються навчати Росію демократії, а самі нерідко порушують ці принципи».

Нагадаємо, під час розмов про перемир’я президент держави-агресорки Володимир Путін поскаржився, що збройним силам Росії все ще не вистачає певної зброї.