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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Кремлі готові досягати своєї мети в Україні військовим шляхом

Речник президента держави-агресорки традиційно запевнив, що РФ не збирається ні на кого нападати в Європі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні «мирним або військовим шляхом».

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

При цьому прессекретар Путіна цинічно додав, що Росія нібито бажає переговорів, а Європа — війни.

Речник президента держави-агресорки традиційно запевнив, що РФ не збирається нападати на будь-кого і не має територіальних претензій до країн Балтії.

Також Пєсков звинуватив європейців у тому, що вони «намагаються навчати Росію демократії, а самі нерідко порушують ці принципи».

Нагадаємо, під час розмов про перемир’я президент держави-агресорки Володимир Путін поскаржився, що збройним силам Росії все ще не вистачає певної зброї.

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