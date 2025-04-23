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У Кремлі готові досягати своєї мети в Україні військовим шляхом
Речник президента держави-агресорки традиційно запевнив, що РФ не збирається ні на кого нападати в Європі.
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні «мирним або військовим шляхом».
Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.
При цьому прессекретар Путіна цинічно додав, що Росія нібито бажає переговорів, а Європа — війни.
Речник президента держави-агресорки традиційно запевнив, що РФ не збирається нападати на будь-кого і не має територіальних претензій до країн Балтії.
Також Пєсков звинуватив європейців у тому, що вони «намагаються навчати Росію демократії, а самі нерідко порушують ці принципи».
Нагадаємо, під час розмов про перемир’я президент держави-агресорки Володимир Путін поскаржився, що збройним силам Росії все ще не вистачає певної зброї.