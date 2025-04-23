Спикер президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине «мирным или военным путем».

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

При этом пресс-секретарь Путина цинично добавил, что Россия якобы желает переговоров, а Европа — войны.

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Спикер президента государства-агрессора традиционно заверил, что РФ не собирается нападать на кого-либо и не имеет территориальных претензий к странам Балтии.

Также Песков обвинил европейцев в том, что они «пытаются учить Россию демократии, а сами нередко нарушают эти принципы».

Напомним, во время разговоров о перемирии президент государства-агрессора Владимир Путин пожаловался, что вооруженным силам России все еще не хватает оружия.