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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Кремле готовы достигать своей цели в Украине военным путем

Спикер президента государства-агрессора традиционно заверил, что РФ не собирается ни на кого нападать в Европе.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дмитрий Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине «мирным или военным путем».

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

При этом пресс-секретарь Путина цинично добавил, что Россия якобы желает переговоров, а Европа — войны.

Спикер президента государства-агрессора традиционно заверил, что РФ не собирается нападать на кого-либо и не имеет территориальных претензий к странам Балтии.

Также Песков обвинил европейцев в том, что они «пытаются учить Россию демократии, а сами нередко нарушают эти принципы».

Напомним, во время разговоров о перемирии президент государства-агрессора Владимир Путин пожаловался, что вооруженным силам России все еще не хватает оружия.

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