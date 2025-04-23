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В Кремле готовы достигать своей цели в Украине военным путем
Спикер президента государства-агрессора традиционно заверил, что РФ не собирается ни на кого нападать в Европе.
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет своей цели в Украине «мирным или военным путем».
Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point, сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.
При этом пресс-секретарь Путина цинично добавил, что Россия якобы желает переговоров, а Европа — войны.
Спикер президента государства-агрессора традиционно заверил, что РФ не собирается нападать на кого-либо и не имеет территориальных претензий к странам Балтии.
Также Песков обвинил европейцев в том, что они «пытаются учить Россию демократии, а сами нередко нарушают эти принципы».
Напомним, во время разговоров о перемирии президент государства-агрессора Владимир Путин пожаловался, что вооруженным силам России все еще не хватает оружия.